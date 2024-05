UU: demonstranten moeten binnen een half uur vertrekken

De Universiteit Utrecht heeft met ondersteuning van de politie de pro-Palestijnse bezetters van een universiteitsgebouw aan Drift 25 “vanwege de veiligheid” gevorderd om te vertrekken. Voorzitter van het college van bestuur Anton Pijpers heeft de demonstranten medegedeeld dat zij uiterlijk om 00.05 uur weg moeten zijn. Hij zei daarbij dat de UU verantwoordelijk is voor alles wat er in het gebouw gebeurt en op dit moment niet voor de veiligheid in het gebouw kan instaan.

De collegevoorzitter heeft de demonstranten nogmaals gevraagd om het pand netjes achter te laten. Gebeurt dat niet, “dan verhalen wij de schade op u persoonlijk”. De vordering werd door de demonstranten en hun medestanders buiten het gebouw ontvangen met luid gejoel en boegeroep.