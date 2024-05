Wagensveld probeert zaterdag weer koran te verbranden in Arnhem

Pegida-voorman Edwin Wagensveld gaat zaterdag opnieuw een poging wagen om een koran te verbranden in Arnhem. Bij de door de gemeente aangewezen plek onder de Nelson Mandelabrug zal veel politie aanwezig zijn. Dat bevestigt de woordvoerster van burgemeester Ahmed Marcouch na berichtgeving van Omroep Gelderland.

Volgens de zegsvrouw worden er naar verwachting zeshonderd agenten ingezet, maar ze legt uit dat in aanloop naar zaterdag concreter wordt wat er nodig is. De politie denkt dat de demonstratie veilig kan verlopen, aldus de woordvoerster van Marcouch.

Locoburgemeester Paul Smeulders, die zaterdag waarneemt, vindt de demonstratie “heel dubbel”. Hij noemt een koranverbranding “walgelijk”, maar benadrukt tegelijkertijd dat het demonstratierecht de hoeksteen van de democratie is. “Hoe verwerpelijk de inhoud van een demonstratie ook is, daar gaan wij niet over, wij censureren niet als gemeente”, aldus Smeulders.

De locoburgemeester gaat als voorbereiding op zaterdag gesprekken voeren met Arnhemse “sleutelfiguren”. Hij wil in die gesprekken uitleggen waarom de koranverbranding is toegestaan, maar Smeulders wil ook graag van hen horen hoe zij hierover denken en wat ze van de gemeente verwachten.

Wagensveld deed eerder al twee pogingen om een koran te verbranden in de Gelderse hoofdstad. De eerste keer in januari braken er ongeregeldheden uit waardoor de bijeenkomst beëindigd werd, de tweede poging werd op voorhand verboden door Marcouch. Smeulders legt uit dat de poging van aanstaande zaterdag vooralsnog niet vooraf is verboden omdat de politie daar nog geen reden toe ziet.

Wagensveld meldt op X dat dertig of veertig agenten genoeg waren geweest om “een demonstratie te beschermen tegen mogelijk geweld vanuit de islamitische gemeenschap” als de gemeente Arnhem “niet de drang had gehad om slapende honden wakker te maken”. De Pegida-voorman heeft hierbij het bericht van Omroep Gelderland geplaatst, waarin de gemeente spreekt over de inzet van zeshonderd agenten.