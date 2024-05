Gaza-demonstranten oog in oog met ME in Utrecht

Kort na 01.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag stonden de pro-Palestijnse demonstranten die de Universiteitsbibliotheek in Utrecht bezet hadden gehouden oog in oog met de politie op de brug tussen de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat. De demonstranten werden door de politie verplaatst richting de Biltstraat.

Demonstranten die al waren aangehouden zijn weggevoerd in een bus.

Voorzitter van het college van bestuur Anton Pijpers had ze tot 00.05 uur gegeven om te vertrekken en daarop hadden de demonstranten met gejoel en boegeroep gereageerd.

Of er nog studenten in de Universiteitsbibliotheek waren kon een woordvoerster van de politie desgevraagd niet zeggen. Volgens een ANP-verslaggever ter plaatse is de spanning om te snijden.