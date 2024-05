Formerende partijen hinten op onderhandelingen in het weekend

Het is goed mogelijk dat de formatiegesprekken dit weekend door zullen gaan, laten de onderhandelende partijen doorschemeren. “Het zou moeten kunnen”, zegt VVD-leider Dilan Yeşilgöz op de vraag of ze er vrijdag uit gaan komen. “Maar misschien hebben we er nog een paar dagen voor nodig.”

“Het zou zomaar kunnen dat we nog het weekend doorgaan”, zegt ook PVV-leider Geert Wilders vrijdag voordat de onderhandelingen worden hervat.

Pieter Omtzigt (NSC) herhaalt dat het niet makkelijk is om tot overeenstemming te komen. Op belangrijke dossiers zoals asiel-, landbouw- en buitenlandbeleid liggen de standpunten tussen de partijen uiteen. “En niet op hele kleine punten. Daar moet je wel een vorm van overeenstemming over hebben op het moment dat je een regering samenstelt.” Desondanks worden “zeker deze week” wel vorderingen gemaakt aan de onderhandelingstafel.

Over de premiersvraag is het volgens Caroline van der Plas (BBB) nog niet gegaan aan de onderhandelingstafel. De partijleiders hebben eerder afgesproken dat zij in de Tweede Kamer blijven zitten en Wilders dus ook geen premier wordt. Het is aan hem om een ander voorstel te doen, zegt Van der Plas, maar ze heeft nog geen naam gehoord. De BBB-voorvrouw vindt het “fijn” dat hierover nog niets is gelekt naar de media.

De formerende partijen zijn in de woorden van de informateurs in de “finaleweek” van de onderhandelingen beland. Zij hebben van de Tweede Kamer de opdracht gekregen om uiterlijk woensdag 15 mei verslag uit te brengen. Voor die tijd moeten de partijen een eventueel akkoord nog bespreken met hun fracties.