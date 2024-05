NPO maakt mede namens AVROTROS bezwaar tegen diskwalificatie Klein

De NPO heeft mede namens omroep AVROTROS bezwaar gemaakt tegen de diskwalificatie van Joost Klein. Dat heeft de publieke omroep zaterdagavond laten weten. Het bezwaar is kort voor de start van de finale ingediend.

“Vandaag zijn we geïnformeerd over het besluit van EBU om de Nederlandse delegatie te diskwalificeren voor de ESC-show van vanavond in Malmö. Namens NPO en AVROTROS melden wij hierbij officieel – en zoals wij eerder vandaag ook al bekend hebben gemaakt – dat wij het niet eens zijn met dit besluit en dat wij grote bezwaren hebben”, schrijft de omroep aan organisator EBU.

De NPO komt later met inhoudelijke argumenten die het bezwaar ondersteunen. Daar is nog geen tijd voor geweest.

De EBU sloot Klein zaterdag van deelname uit nadat de Zweedse politie een onderzoek had ingesteld naar aanleiding van een aanklacht van een vrouwelijke medewerker van het festival. Klein heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. Wel deelde hij zaterdagavond tijdens de finale een hondenfilmpje op Instagram.