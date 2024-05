Petitie voor terugkeer Joost Klein passeert 60.000 handtekeningen

Meer dan 60.000 mensen hebben hun handtekening gezet onder de onlinepetitie om Joost Klein toch weer mee te laten doen aan het Eurovisie Songfestival. De actie werd zaterdagmiddag gestart nadat bekend was gemaakt dat de Nederlander is gediskwalificeerd. De eerste 10.000 handtekeningen waren al snel binnen. Enkele uren later staat de teller op ruim 60.000.

“We krijgen Joost mogelijk niet terug, maar door dit te tekenen laten we zien dat wij achter Joost staan”, is de omschrijving van de petitie. Het is niet duidelijk wie achter de petitie zit en wat met de handtekeningen wordt gedaan.

Tegen Klein is een klacht ingediend door een vrouwelijke medewerker van het songfestival. AVROTROS liet zaterdag aan het eind van de middag weten dat het zou gaan om een cameravrouw die hem tegen de regels in filmde. “Op dat moment heeft Joost herhaaldelijk aangegeven niet gefilmd te willen worden. Daar werd geen gehoor aan gegeven. Dit heeft geleid tot een dreigende beweging van Joost naar de camera. Hierbij heeft Joost de cameravrouw niet aangeraakt.”