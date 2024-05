Timmermans wil bij klappen formatie niet alleen het voortouw

Politiek leider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA zal niet alleen het voortouw nemen in de kabinetsformatie als de huidige poging om tot rechtse samenwerking te komen mislukt. De verschillen in zetelaantal met VVD en NSC zijn zo klein, dat hij vindt dat de partijen het in dat geval samen moeten doen.

Dat heeft Timmermans gezegd in de marge van een verkiezingsbijeenkomst van de Europese sociaaldemocraten en groenen in Rotterdam. De voormalig vicepresident van de Europese Commissie wil niet zeggen of hij in dat geval ook bereid is af te zien van het premierschap als zijn partij een rol gaat spelen in de formatie. Die vraag is “nu niet aan de orde”, zei hij.

Timmermans zei eerder al dat hij een rol wil krijgen in de kabinetsformatie als de nog lopende onderhandelingen tussen PVV, VVD, NSC en BBB mislukken. GroenLinks-PvdA is na de PVV de grootste fractie in de Tweede Kamer, maar is wel afhankelijk van VVD en NSC om een meerderheidskabinet te kunnen vormen.

In een toespraak zei Timmermans ook dat met hem te praten valt over “de tekortkomingen in het asielstelsel”, mits dat onderdeel is van een bredere discussie over migratie en de veranderende bevolkingssamenstelling. “Wij sluiten daar onze ogen niet voor”, benadrukte hij.

VVD en NSC hebben allebei beperking van de (asiel)migratie hoger op het prioriteitenlijstje staan dan GroenLinks-PvdA. Maar dat wil volgens Timmermans niet zeggen dat de partijen niet bereid zijn stappen te zetten op dat terrein. Hij blijft er wel bij dat arbeidsmigratie een veel grotere wissel trekt op de samenleving dan de veel kleinere asielmigratie.