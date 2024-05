Zweeds OM bevestigt: politie heeft zaak-Joost Klein overgedragen

Het Openbaar Ministerie in Zweden bevestigt dat de zaak rond Joost Klein is overgedragen door de politie. Een woordvoerder kon niet zeggen of deze nu bij een openbaar aanklager ligt of niet.

“De politie zegt dat ze de zaak hebben overgedragen aan de vervolgingsautoriteit, maar ik weet niet aan wie”, laat de woordvoerder weten. Ze wijst erop dat buiten kantooruren en in het weekend een aanklager aanwezig is voor zaken waarbij verdachten zijn aangehouden. De Nederlandse deelnemer van het Eurovisie Songfestival is niet opgepakt.

Hoe het verloop van het onderzoek eruit ziet, is daardoor momenteel niet duidelijk. Het lijkt erop dat de zaak maandag wordt afgehandeld, maar de woordvoerder sluit niet uit dat het Openbaar Ministerie dit weekend alsnog met een verklaring over Klein komt. Die wordt dan via de website van het Openbaar Ministerie gedeeld, vertelt de woordvoerder.