Joost Klein niet met delegatie naar Nederland, geen persmoment

Joost Klein reist zondag niet met de rest van de Nederlandse delegatie van het Zweedse Malmö naar Nederland, meldt AVROTROS. Ook is er geen persmoment in Malmö of op Schiphol.

Klein werd zaterdag gediskwalificeerd voor het Eurovisie Songfestival omdat hij een cameravrouw van het songfestival zou hebben bedreigd. Volgens AVROTROS maakte Klein een “dreigende beweging naar de camera”. De Zweedse politie stelde een onderzoek in en de European Broadcasting Union (EBU), die het songfestival organiseert, besloot Klein uit te sluiten.