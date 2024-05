XR houdt lawaaiprotest in Haarlem, kondigt nieuwe wegblokkade aan

Voor het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem houden ongeveer tien activisten van Extinction Rebellion (XR) een lawaaiprotest in verband met Tata Steel. Zij kondigen aan op vrijdag 7 juni opnieuw een stukje van de N205 voor het provinciehuis te blokkeren.

Dat deed XR op 12 april ook al, samen met de actiegroep Kappen met Kolen. Ruim honderd actievoerders eisten toen dat de provincie de vergunning van beide kooksgasfabrieken van de staalproducent in IJmuiden intrekt. Zij kondigden toen al aan dat het niet bij één blokkade zou blijven als hun eis niet wordt ingewilligd.

“Terwijl binnen Provinciale Staten vergadert, slaan wij buiten op pannen, deksels en andere voorwerpen van staal om zo de aandacht te vestigen op de overlast die Tata Steel IJmuiden veroorzaakt”, meldt Kappen met Kolen op X. “De maat is vol! Tata is onbetrouwbaar en heeft te lang gewacht met noodzakelijke investeringen en oplossingen.”

Kort voor de actie in april had de politie het stukje weg al afgezet met hekken, waardoor de overlast beperkt bleef. De laatste actievoerders vertrokken pas de volgende dag.

De actiegroepen eisten in februari dat de provincie Noord-Holland de vergunningen vóór 12 april zou intrekken, omdat de kooksgasfabrieken al jaren niet aan de eisen voldoen. Verantwoordelijk gedeputeerde Jeroen Olthof had in een gesprek met beide organisaties al aangegeven dat de provincie niet zomaar een vergunning kan intrekken. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied onderzoekt wel welke mogelijkheden er zijn om dat te doen.