Nederland deed melding van onveilige sfeer tijdens Songfestival

Nederland heeft vrijdag een officiële melding gedaan bij de organisatie van het Eurovisie Songfestival over een onveilige sfeer achter de schermen bij het evenement. AVROTROS bevestigt dit aan het ANP na een bericht van NU.nl.

De nieuwssite meldt dat vooral in de delegatiebubbel een onveilige sfeer heerste, waarover diverse artiesten na afloop hebben geklaagd. Onder anderen de artiesten uit Litouwen, Ierland en Noorwegen hebben zich hier kritisch over uitgelaten. AVROTROS bevestigt dit beeld en heeft op 10 mei melding gemaakt bij de European Broadcasting Union (EBU), de organisator van het Eurovisie Songfestival. De omroep wilde geen verdere details geven.

De inzending uit Noorwegen heeft aan de Noorse krant Aftenposten verteld zelfs tot vlak voor de finale te hebben getwijfeld of ze zich moest terugtrekken. Volgens Magnus Børmark, gitarist van de band Gåte, is het tot een sterke confrontatie met de EBU gekomen. Hij had het gevoel dat de deelnemers gedwongen werden om zich in een politieke rol te begeven, maar daar niet tegen opgewassen waren.

Vrijdag kwam ook het nieuws naar buiten dat er een intern onderzoek liep naar een incident waarbij Joost Klein betrokken was achter de schermen. Inmiddels heeft de politie het onderzoek overgenomen, maar de EBU besloot hem naar aanleiding daarvan wel al te diskwalificeren voor de finale van zaterdagavond. De politie in Zweden heeft laten weten te verwachten dat Joost Klein vervolgd wordt voor het bedreigen van een cameravrouw.