Rotterdam herdenkt Duits bombardement van 14 mei 1940

Rotterdam herdenkt dinsdag dat de stad 84 jaar geleden het slachtoffer werd van het bombardement door nazi-Duitsland. In de vroege middag van 14 mei 1940 vernietigden bommenwerpers van de Duitse Luftwaffe binnen amper een kwartier bijna de hele binnenstad.

Bijna negenhonderd mensen kwamen door het bommentapijt om het leven en 80.000 Rotterdammers raakten hun huis kwijt. 36.000 huizen zijn vernietigd. Het duurde ruim twee etmalen totdat alle branden in de stad waren geblust. De Duitse aanval leidde de capitulatie in van Nederland, nadat Berlijn had gedreigd na Rotterdam meer Nederlandse steden te bombarderen.

Tijdens de herdenking wordt dinsdag op Plein 1940 in het centrum van de stad om 13.27 uur twee minuten stilte gehouden. Bij het monument De Verwoeste Stad, legt burgemeester Ahmed Aboutaleb een krans. Daarna luiden overal in de stad de klokken. Ook demissionair minister Hugo de Jonge legt een krans, evenals het Korps Mariniers, en een aantal maatschappelijke organisaties en scholen.

Voorafgaand aan de herdenking is er van 10.00 tot 10.30 uur ook een herdenking bij het monument ter hoogte van de Statenweg 147. Dat is de plek waar de Duitsers in 1940 het ultimatum overhandigden met daarin de boodschap: ‘geef u over of de stad wordt vernietigd’. Niet veel later volgde het bombardement op Rotterdam.