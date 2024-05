Tentbetogers studentensteden zijn niet van plan om te vertrekken

De pro-Palestijnse demonstranten, die in tentenkampen actievoeren in een aantal studentensteden, zijn niet van plan daarmee op te houden, stellen ze in een gezamenlijke verklaring die via Instagram is verspreid.

“De studentenkampementen in Nederland, betuigen steun aan het Amsterdams kampement dat in de pers wordt besmeurd met geweld”, schrijven ze. “We staan als één man en erkennen dat het echte geweld het geweld is dat elke dag wordt losgelaten op Palestijnen en op studenten door de Nederlandse politie die namens de staat optreedt om ons het zwijgen op te leggen. We zullen niet rusten voordat onze eisen zijn ingewilligd.”

In meerdere steden waren maandag zogeheten walk-outs bij universiteiten, uit protest tegen de aanpak van de pro-Palestijnse demonstraties van afgelopen week. Daarna verrezen er tentenkampen op meerdere plekken, naast Groningen ook in Nijmegen, Eindhoven en Maastricht.