Universiteit Maastricht besluit later over overnachting betogers

Het is nog niet duidelijk of de pro-Palestijnse betogers bij de Universiteit Maastricht daar komende nacht opnieuw mogen overnachten. Volgens een woordvoerder van de universiteit wordt dat in de loop van de avond bepaald. De demonstratie verloopt momenteel “heel rustig en vreedzaam”, zegt hij.

Demonstranten zetten maandag tenten op in de tuin van een universiteitsgebouw aan de Grote Gracht in de Limburgse hoofdstad. Slechts een kleine groep mocht met toestemming van het universiteitsbestuur daar de nacht doorbrengen. Alleen betogers met een universiteitspas mochten blijven, alle andere demonstranten moesten vertrekken.

De overnachting verliep rustig. Er zouden nu zo’n vijftig mensen bij de tenten zitten. Voor dinsdag staan er geen “formele besprekingen” tussen de universiteit en de betogers op de planning. Wel is er “een doorlopend gesprek” met de groep. Het is de bedoeling dat woensdag een delegatie van de universiteitsraad een bezoek brengt aan het actiekamp aan de Grote Gracht.

De demonstranten kondigden dinsdag rond het middaguur op hun Instagrampagina een ‘walk-out’ aan. Die begon om 13.00 uur vanaf Randwyck naar het tentenkamp.