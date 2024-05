Van der Plas (BBB): zaak dat we eruit komen, vandaag of morgen

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas is nog altijd optimistisch en denkt dat de formerende partijen nog voor de deadline tot een akkoord kunnen komen. Het klappen van de overleggen is wat haar betreft geen optie. “Weet je, of het vandaag of morgen is, het is zaak dat we eruit komen”, zegt de politica voorafgaand aan een belangrijk overleg op dinsdag.

Als het aan Van der Plas ligt komt er vandaag nog een overeenkomst en hoeft het niet al te laat te worden. “Ik hoop dat ik gewoon op tijd thuis ben, met een akkoord op zak.”

Over de tweet van een nepaccount dat de PVV Ronald Plasterk naar voren zou schuiven als premierskandidaat, is volgens Van der Plas niet gesproken aan de formatietafel. Op de vraag of de BBB-leider Plasterk een goede kandidaat zou vinden, zegt ze: “Daar heb ik geen mening over.”