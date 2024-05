Yeşilgöz en Omtzigt: premierskandidaat belangrijk voor akkoord

De persoon die de PVV naar voren schuift als premierskandidaat is van invloed op het gehele formatie-akkoord, zeggen VVD-leider Dilan Yeşilgöz en Pieter Omtzigt (NSC). “Het is een hele belangrijke functie in het landsbestuur, het is het gezicht van het land”, zei Yeşilgöz vlak voor een belangrijk formatieoverleg.

Volgens Caroline van der Plas (BBB) staan de “poppetjes” los van het akkoord zelf.

Maandag stuurde een nep-account van de PVV een bericht dat partijleider Geert Wilders Ronald Plasterk naar voren zou schuiven als kandidaat. PVV-Kamerlid Fleur Agema reageerde daarop met een smiley met hartjesogen, maar het bericht kwam dus niet van de PVV zelf. De onderhandelaars willen niet reageren op het bericht en ook niet op de mogelijkheid dat voormalig PvdA-minister Plasterk de kabinetsploeg gaat aanvoeren.