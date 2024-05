Europese groenen spreken schande van Nederlands kabinet in wording

De Europese groenen, waar onder andere GroenLinks bij hoort, zijn verontwaardigd over het “uiterst rechtse” nieuwe Nederlandse kabinet waaraan de laatste hand wordt gelegd. De Europese liberalen, met de VVD, en de christendemocraten, waar NSC en BBB bij willen aansluiten, zouden op schokkende wijze “liberale en democratische waarden verraden”.

Een nieuwe regering onder leiding van de PVV is “heel slecht nieuws voor vrijheid en democratie in Nederland en Europa”, zegt Terry Reintke, een van de twee boegbeelden van de groenen voor de Europese verkiezingen in juni. De PVV heeft volgens de groenen-lijsttrekker niet alleen “een palmares vol vreemdelingenhaat” en “extreem anti-Europeanisme”, de partij “juicht ook voor potentaten als Poetin, Orbán en Trump”, stelt Reintke.

De Europese groenen zien met afgrijzen toe hoe radicaal-rechts in steeds meer EU-landen aan de macht komt, vaak met hulp van centrumrechtse partijen. Samen met de sociaaldemocraten proberen zij de christendemocraten en liberalen te laten beloven dat zij na de verkiezingen in juni op EU-niveau niet met uiterst rechts gaan samenwerken.