Nog maar enkele nieuwe besmettingen met mazelen gemeld

Gezondheidsinstanties krijgen de laatste weken amper nog nieuwe meldingen over mazelenbesmettingen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde de afgelopen twee weken vijf gevallen. Daarmee staat de teller voor dit jaar op 79 besmettingen met de ziekte.

Registraties kunnen iets achterliggen op de werkelijke besmettingen, maar in de cijfers die het RIVM bijhoudt is een dalende trend te zien. In maart werden nog 44 gevallen gemeld, in april daalde het aantal meldingen tot achttien in een maand tijd en in mei zijn tot nog toe vier nieuwe besmettingen bekend geworden. Van een echte uitbraak is dan ook geen sprake volgens het RIVM.

De meldingen over besmettingen kwamen de afgelopen tijd uit diverse delen van het land. Het begon met een cluster rond Eindhoven, maar later liepen ook mensen in de omgeving van Amsterdam, Den Haag en Utrecht het virus op.

Mazelen zijn zeer besmettelijk. In een ongevaccineerde groep besmet één zieke gemiddeld vijftien anderen. Symptomen van mazelen zijn klachten als koorts, niezen, hoesten en ontstoken ogen. Daarna komen er vlekjes op de huid. In ernstige gevallen kan iemand met mazelen ook longontsteking krijgen. De ziekte kan in uitzonderlijke gevallen fataal zijn.

De meeste mensen in Nederland zijn gevaccineerd tegen mazelen, maar de vaccinatiegraad onder jonge kinderen is vorig jaar tot onder de 90 procent gedaald. Het RIVM en andere gezondheidsinstanties maken zich daar grote zorgen over.

In de afgelopen jaren waren er amper mazelenbesmettingen in Nederland. Het aantal van dit jaar komt inmiddels in de buurt van het totaal in 2019, toen 83 mensen mazelen kregen. De laatste grote uitbraak was in 2013 en 2014. Toen werden duizenden mensen ziek.