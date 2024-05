Rutte geschokt nadat Slovaakse premier Fico is beschoten

Mark Rutte reageert geschokt op het bericht dat de Slowaakse premier Robert Fico is beschoten en daarbij gewond is geraakt. “Ik wens hem veel sterkte, mijn gedachten zijn met hem en zijn familie”, zegt de demissionair premier op X. Ook Kamerleden betuigen hun medeleven en zeggen dat het een directe aanval op de democratie is.

“Iedere daad van geweld naar wie dan ook, ook naar hem, is zeer te veroordelen en te verafschuwen”, zegt PVV-leider Geert Wilders.

D66-leider Rob Jetten spreekt van een “laffe aanval” op de Slowaakse premier. “Dit is niet alleen een aanslag op een regeringsleider. Dit is een aanslag op de democratie.” “Afschuwelijke aanslag op premier Fico van Slowakije”, zegt GroenLinks-PvdA-voorman Frans Timmermans, eveneens op X. Hij hoopt dat de daders snel voor de rechter komen.

“Zeer zorgwekkende berichten”, zegt Volt-leider Laurens Dassen. “Een directe aanval op de Europese democratie en onze gedeelde vrijheid en veiligheid.” Ook PvdD-voorvrouw Esther Ouwehand, SP-leider Jimmy Dijk en CDA-leider Henri Bontenbal spreken van een directe aanval op de democratie.

“Een zwarte dag voor Slowakije” zegt SGP-voorman Chris Stoffer. “Politici moeten zich te allen tijde veilig weten. Democratieën zijn er om geweldloos met elkaar van gedachten te wisselen.”