Akkoord: terug naar 130 kilometer per uur, elke regio telt

De maximumsnelheid op de snelweg gaat waar dat kan weer terug naar 130 kilometer per uur. Dat hebben PVV, VVD, NSC en BBB afgesproken in het regeerakkoord op hoofdlijnen. De maximumsnelheid op snelwegen is op dit moment overdag beperkt tot 100 kilometer per uur, in verband met de te hoge stikstofneerslag in veel kwetsbare natuurgebieden.

De vier partijen zeggen verder in het akkoord dat actie nodig is om de bereikbaarheid in heel Nederland op orde te houden en verder te verbeteren. Daarbij telt elke regio, benadrukken ze. Zo vinden PVV, VVD, NSC en BBB dat bij besluiten over spoorverbindingen niet alleen de focus moet liggen op de grote steden, maar dat per regio moet worden bekeken wat er nodig is.