Extra geld voor studenten die dupe zijn van leenstelsel

De aanstaande coalitie trekt ongeveer 1,4 miljard euro uit om studenten te compenseren voor het oude leenstelsel. Het gaat volgens het hoofdlijnenakkoord om een “extra eenmalige tegemoetkoming”.

NSC had eerder al voorgesteld om de ‘pechgeneratie’ tegemoet te komen, maar de Tweede Kamer heeft daar in april niet over gestemd. De partij van Pieter Omtzigt wilde de compensatie in 2026 betalen. Dat wordt nu 2027.

Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd. Studenten kregen geen basisbeurs meer, maar een studievoorschot. Die lening moest na de studie met rente worden terugbetaald. De maatregel moest onderwijs toegankelijker maken, maar werkte averechts. Daarom werden de veranderingen in 2023 teruggedraaid. Daarbij werd een miljard euro uitgetrokken om gedupeerde studenten te compenseren. Studentenbonden vonden dat bedrag te laag.