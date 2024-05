Flevoland blij met plannen voor landbouw en visserij

De provincie Flevoland is blij met de plannen voor land- en tuinbouw en visserij in het hoofdlijnenakkoord van de aanstaande regering van PVV, VVD, NSC en BBB. “Het is positief dat het hoofdlijnenakkoord prioriteit geeft aan het ‘kunnen verdienen van een goede boterham binnen het land- en tuinbouw-, visserij- en natuurbeleid'”, schrijft het college van Gedeputeerde Staten.

Het dagelijks bestuur van de provincie is blij met de nadruk op de regio in het akkoord. “Dit biedt kansen voor Flevoland om onze ambitie van het bouwen van 100.000 nieuwe woningen in onze veelzijdige provincie te verwezenlijken.”

Het college zegt “met belangstelling” de politieke behandeling van het plan af te wachten en “uit te zien” naar de uitwerking ervan.

Flevoland is de enige provincie waar de PVV in de coalitie zit. De bestuurders en de BBB in Flevoland zeiden eerder al dat de vier formerende partijen de provincie als voorbeeld konden nemen, omdat het in Flevoland ook gelukt is om tot een akkoord te komen tussen PVV, BBB en VVD samen met SGP en ChristenUnie.