Hoofdlijnenakkoord: eigen risico vanaf 2027 naar 165 euro

Het eigen risico van de zorgverzekering wordt meer dan gehalveerd, van de huidige 385 euro naar 165 euro per jaar, staat in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Die verlaging gaat wel pas in vanaf 2027.

Het verlagen van het eigen risico moet volgens de partijen het mijden van zorg beperken en drempels wegnemen voor langdurig en chronisch zieken.

De PVV pleit al jaren voor het schrappen van het eigen risico. Maar VVD en NSC gaven eerder aan het eigen risico te willen behouden, want afschaffen zou naar schatting zo’n 6 miljard euro per jaar kosten.