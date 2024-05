Tata Steel blij dat nieuw kabinet industrie-afspraken doorzet

Tata Steel zegt blij te zijn dat het nieuwe kabinet afspraken over het behoud van de Nederlandse industrie doorzet. Dat heeft een woordvoerder van het staalconcern laten weten.

In het coalitieakkoord staat te lezen dat het nieuwe kabinet het van belang acht dat fabrieken behouden blijven. Met het demissionaire kabinet begon Tata Steel onlangs onderhandelingen over verduurzaming van de staalfabriek in IJmuiden. Daar wordt nu hard aan gewerkt, volgens het concern. “We zijn daarover in gesprek met het ministerie over het maatwerk dat hiervoor nodig is. We zijn blij te zien dat in het coalitieakkoord aangegeven is dat de maatwerkafspraken om de industrie competitief en rendabel te houden, doorgezet worden.”

Tata Steel ligt onder vuur omdat de staalfabriek de gezondheid van omwonenden zou schaden.