Techniekbranche wil afschaffen warmtepompverplichting ‘van tafel’

De techniekbranche maakt zich zorgen over het plan uit het hoofdlijnenakkoord dat huiseigenaren in de toekomst niet langer verplicht zijn een warmtepomp aan te schaffen ter vervanging van hun cv-ketel. “Installateurs en fabrikanten hebben tientallen miljoenen geïnvesteerd in opleidingen en productiecapaciteit”, zegt voorzitter Doekle Terpstra van brancheorganisatie Techniek Nederland. “Dit besluit brengt een complete sector in grote problemen.”

Volgens plannen van demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) moeten huiseigenaren vanaf 2026 verplicht een hybride warmtepomp kopen zodra hun cv-ketel aan vervanging toe is. Een hybride warmtepomp is een soort combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel. PVV, VVD, NSC en BBB zetten nu dus een streep door deze warmtepompplicht.

Terpstra vindt dit onbegrijpelijk. “We hebben als sector afspraken gemaakt met de overheid en verwachten van de overheid dat zij die afspraken nakomt. Dit is een ondoordacht besluit.” Hij wil dit punt uit het hoofdlijnenakkoord dan ook zo snel mogelijk bespreken met de formerende partijen. “Dit moet echt van tafel.”

De belangenbehartigers van de warmtepompbranche zeggen “verbaasd” te zijn dat de nieuwe coalitie huiseigenaren in de toekomst niet langer verplicht een warmtepomp aan te schaffen. “Daarmee diskwalificeert de nieuwe regering de warmtepompenbranche die in de publiek-private uitwerking van het actieplan (hybride) warmtepompen zwaar heeft geïnvesteerd in productiecapaciteit”, melden de organisaties Vereniging Warmtepompen en NVI-GO in een gezamenlijke verklaring.

Techniek Nederland, de branche met de meeste bestelbussen op de weg, maakte zich eerder deze week “grote zorgen” over plannen van het demissionair kabinet om zero-emissiezones in te voeren. Als die plannen doorgaan mag een groot aantal bestelauto’s met een verbrandingsmotor vanaf volgend jaar veel binnensteden niet meer in.

In het hoofdlijnenakkoord staat dat er gekeken wordt hoe het instellen van zero-emissiezones kan worden uitgesteld, onder andere om uitzonderingen voor bijvoorbeeld ondernemers landelijk te kunnen regelen.

Techniek Nederland vindt het positief dat partijen in het hoofdlijnenakkoord zeggen te willen vasthouden aan de bestaande klimaatdoelen en het bestaande beleid op het gebied van energie en techniek. De brancheorganisatie is ook blij met de aangekondigde investeringen in infrastructuur en woningbouw.