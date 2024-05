Tevreden Wilders ziet dat elke partij veel heeft weggegeven

Volgens PVV-leider Geert Wilders hebben alle vier de partijen die een nieuwe regering gaan vormen veel moeten weggeven. Maar hij denkt dat ze allemaal “heel tevreden kunnen zijn” met het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB woensdag overeenkwamen. “Het is grosso modo een heel mooi akkoord.”

Wilders zei dat kort voordat de vier partijleiders even voor middernacht opnieuw met de informateurs zouden overleggen om de laatste kleine wijzigingen aan te brengen in het akkoord van 25 pagina’s. Alle fracties stemden unaniem in met het document.

In de volgende fase van de formatie wordt het kabinet samengesteld. De PVV-leider wilde niet zeggen of de posten al zijn verdeeld over de partijen. Het is de bedoeling dat 50 procent van de nieuwe bewindspersonen uit de coalitiepartijen zelf komt en de andere helft van buiten, zo hebben de vier partijen al eerder afgesproken.