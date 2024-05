Universiteit: colleges bezet pand afgelast, mensen naar buiten

Alle colleges in het donderdag bezette pand van de Universiteit Leiden in Den Haag zijn afgelast. Iedereen die in het gebouw is, heeft het verzoek gekregen naar buiten te gaan. Dat bevestigt een woordvoerder van de universiteit. Een verslaggever van het ANP ziet tientallen studenten naar buiten komen.

Pro-Palestijnse betogers zijn donderdagmiddag naar binnen gegaan bij het gebouw, niet ver van station Den Haag Centraal. De Universiteit Leiden wil vrijdag bekendmaken hoe het omgaat met samenwerkingen met Israëlische instellingen, maar de actievoerders zijn niet tevreden over de stappen.

De betogers bezetten de derde verdieping van het gebouw.

Volgens Den Haag is het voorlopig aan de Universiteit Leiden om in gesprek te gaan met de betogers. De gemeente houdt het protest wel in de gaten, maar handhaaft nu niet.