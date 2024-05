Universiteiten vinden akkoord dreun voor studenten en medewerkers

De plannen van de formerende partijen zijn slecht gevallen bij de universiteiten. “De bezuinigingen op onderwijs en wetenschap zijn een dreun voor onze studenten en medewerkers die al enorm onder druk staan”, zegt interim-voorzitter Jouke de Vries van de overkoepelende vereniging Universiteiten van Nederland.

Volgens de organisatie lopen universiteiten structureel ruim 500 miljoen euro mis. Zo willen PVV, VVD, NSC en BBB stoppen met het Nationaal Groeifonds. Dat was op Prinsjesdag 2019 gepresenteerd. Via het fonds stak de overheid geld in onder meer technologie.

Universiteiten van Nederland zegt dat de positie van 1200 wetenschappers op de tocht staat “terwijl deze broodnodig zijn om de aantoonbaar hoge werkdruk te beperken en het onderwijs en onderzoek op niveau te houden”.

Het komende kabinet wil ook meer doen om de internationalisering van het hoger onderwijs te beperken. Zo moeten er minder Engelstalige bacheloropleidingen komen. Daarmee wordt het internationale karakter van hoger onderwijs tenietgedaan en dat “heeft grote gevolgen voor de beschikbaarheid van talent voor de wetenschap en de arbeidsmarkt”, aldus Universiteiten van Nederland.