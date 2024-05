Aandeel gelovigen in tien jaar tijd gedaald tot 42 procent

De groep Nederlanders die een religie aanhangt, is in tien jaar tijd gedaald van 53 naar 42 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat al sinds 1849 mensen naar hun religie vraagt, zijn tegenwoordig 75-plussers het vaakst gelovig.

In 2023 noemde 17 procent van de Nederlanders zichzelf rooms-katholiek, gevolgd door protestants (13 procent) en moslim (6 procent). Zes procent hangt een ander geloof aan, zoals het jodendom of boeddhisme.

Vooral het aantal rooms-katholieken daalde sinds 2013 flink, van 26 procent naar 17 procent. De groep protestanten slonk van 16 naar 13 procent. Alleen het aandeel mensen dat zichzelf moslim noemt, nam iets toe.

Ongeveer een op de vijf gelovigen gaat wel eens naar een dienst in de kerk, moskee of synagoge. Dit aantal is al jarenlang stabiel. Een grotere groep, 38 procent, volgt weleens een religieuze dienst online, op tv of de radio.