Burgemeester Vlaardingen wil huis loodgieter langer dichthouden

Burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen wil de woning van de loodgieter in de Gretha Hofstralaan langer dichthouden. De woning is sinds april 2023 meerdere keren het doelwit geweest van explosies. “De burgemeester is voornemens de woning nog eens drie maanden gesloten te houden”, bevestigt een woordvoerster berichtgeving door Rijnmond.

De woning zou eigenlijk volgende week weer worden vrijgegeven nadat die eind maart door de burgemeester was gesloten. Wijbenga heeft nu in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten de sluiting te verlengen “omdat de dreiging nog niet helemaal weg is”. De woordvoerster voegt toe dat de loodgieter nog de kans krijgt zijn “zienswijze” in te leveren als hij het niet eens is met de voorgenomen sluiting.

Vorige week nog werd een jongen van 16 aangehouden die zich “verdacht gedroeg” in de Gretha Hofstralaan. In april werden meerdere tieners aangehouden die mogelijk aanslagen wilden plegen op het huis van de loodgieter.