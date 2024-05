Mogelijk opzettelijke aanrijding Eindhoven, man in levensgevaar

Een 56-jarige fietser is donderdagmiddag aangereden in Eindhoven, mogelijk met opzet. Volgens de politie is de man er zo slecht aan toe dat gevreesd wordt voor zijn leven. De 58-jarige bestuurder van de bestelbus waarmee het gebeurde, is aangehouden en zit nog vast.

“Op basis van het eerste onderzoek” zijn er “aanwijzingen dat er mogelijk sprake was van opzet”, aldus de politie. Die doet onderzoek met rechercheurs en verkeersspecialisten.

Het incident gebeurde aan het einde van de middag op de Van Minderhoutstraat in het centrum van de stad. Het slachtoffer is met spoed en in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis vervoerd, aldus de politie.

De aangehouden bestuurder is van de ANWB en reed in een busje van de Wegenwacht.