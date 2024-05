Plasterk biedt Omtzigt excuses aan in open brief

In een open brief in De Telegraaf biedt voormalig informateur en beoogd premier Ronald Plasterk NSC-leider Pieter Omtzigt excuses aan over hun eerdere aanvaring in de formatie.

“Sorry Pieter!”, schrijft Plasterk in de ingezonden brief. De PvdA’er geeft toe dat hij een fout heeft gemaakt door uit de school te klappen over gebeurtenissen achter de schermen van de eerste formatieronde. “Ik had dat niet moeten doen.”

De band tussen de partijleiders is de afgelopen maanden lang niet altijd goed geweest. In februari verliet Omtzigt de formatietafel om aan journalisten te vertellen dat NSC er genoeg van had. Om zich te verplaatsen naar een Haags hotel voor een heimelijk gesprek met journalisten gebruikte Omtzigt de dienstauto van Plasterk, onthulde die laatste in een Kamerdebat. Daar heeft Plasterk spijt van, zegt hij in De Telegraaf: “Het was onnodig en misplaatst.”

Plasterk maakte naar eigen zeggen al eerder persoonlijke excuses: “Mij is veel gevraagd hoe ik erop terugkijk dat ik in het debat over de eerste informatieronde heb verteld dat de dienstauto van de informateur gebruikt was. Ik hecht eraan te stellen dat ik dat niet had moeten doen. Ik heb er nadien daarom persoonlijk mijn excuses voor gemaakt bij Pieter Omtzigt.”

Donderdag meldde NRC dat de voordracht van Ronald Plasterk als kandidaat-premier door de PVV is vertraagd door twijfel bij Pieter Omtzigt.