Tienduizenden jonge vrouwen in 2023 gestalkt, weinig aangiftes

Tienduizenden jonge vrouwen waren vorig jaar slachtoffer van stalking. Zij zijn langere tijd lastiggevallen, bespioneerd of bestookt met ongewenste appjes of mailtjes. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat dit met een enquête onderzocht, zijn partners of ex-partners vaak de dader. Slechts een klein deel van de vrouwen doet aangifte bij de politie.

Zo’n 3 procent van de vrouwen tussen de 15 en 25 jaar geeft aan in 2023 gestalkt te zijn. Dit kan zowel online als fysiek zijn gebeurd. In geen enkele andere leeftijdsgroep was dit aandeel zo hoog. Volgens het CBS neemt de kans om gestalkt te worden af naarmate vrouwen ouder worden. Bij mannen komt stalking voor in alle leeftijden, maar wel minder vaak dan bij vrouwen. In totaal waren 225.000 mensen slachtoffer van stalking. Dit zijn 137.000 vrouwelijke en 90.000 mannelijke slachtoffers.

Bij vrouwen die slachtoffer waren, was in ruim zes op de tien gevallen de dader een bekende. Partners of ex-partners of buurtgenoten worden door vrouwen het vaakst genoemd als stalker.

Mensen die zijn gestalkt zeggen zich minder veilig te voelen, slechter te slapen en last te hebben van angstgevoelens. Bij vrouwen is de impact groter dan bij mannen, blijkt uit de enquête. Vrouwelijke slachtoffers ervaren vaker emotionele of psychische problemen dan mannen.

Slechts 22 procent van de slachtoffers deed aangifte bij de politie. Van de overige 78 procent, deed een derde dit niet omdat ze dachten dat het toch niet zou helpen. Vrouwen geven in vergelijking met mannen vaker aan dat ze geen aangifte deden omdat ze bang waren voor vervelende reacties of wraak, of omdat het al was opgelost.