Opnieuw stopt hongerstaker in Maastricht, vier gaan door

Opnieuw is een van de oorspronkelijk zes hongerstakers in Maastricht met zijn actie gestopt. De hongerstakers lieten maandagnamiddag weten dat een van hen te ziek is om door te gaan met de actie. De Franse student cultuurwetenschappen besloot na 85 uur niet te hebben gegeten zijn hongerstaking op te geven. Nadat eerder al een hongerstaker weer ging eten, zijn er nog vier over die doorgaan met de actie.

Zondag al adviseerde een arts de student te stoppen met zijn actie, maar toen besloot hij nog door te gaan. Maar omdat zijn gezondheid daarop verslechterde, besloot hij later toch te gaan eten. De vier overgebleven hongerstakers laten weten dat ook zij zich sinds zondagmiddag slechter zijn gaan voelen. “Twee van ons zijn de afgelopen 12 uur flauwgevallen, de tachycardie ’s ochtends wordt steeds erger en zelfs een trap oplopen wordt een uitdaging”, laten ze het ANP weten. Tachycardie is een te snelle hartslag.

De hongerstaking door zes pro-Palestijnse studenten begon afgelopen donderdag. Al na een halve dag stopte iemand. Zaterdag liet een van de vijf overgebleven actievoerders weten zich niet goed te voelen. In een verklaring lieten de actievoerders toen al weten dat het slecht met hem ging. Maandag besloot hij daarom op te houden met zijn hongerstaking.

De vier overigen liet eerder weten inmiddels tussen de twee en vier kilo te zijn afgevallen en door te willen gaan tot de universiteit hun eisen inwilligt: het doorsnijden van alle banden met Israël.

De vier maken deel uit van een actiekamp in de tuin van een faculteit in de buurt van het Vrijthof. Enkele tientallen studenten kamperen er in tentjes om hun eisen kracht bij te zetten.

De universiteit liet eerder maandag weten ernaar te streven deze week nog een beslissing te nemen over hoe zij wil omgaan met instellingen in conflictgebieden in de wereld, te beginnen in Israël. Helemaal zeker is het niet dat deze termijn gehaald wordt, dat hangt af van het afronden van de medezeggenschap en de besluitvorming, aldus de woordvoerder. “Maar in elk geval zo snel mogelijk”, zei hij.