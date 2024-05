OM verdenkt ex-partner van moord Leidse vrouw

Het Openbaar Ministerie verdenkt een 37-jarige man uit Leiden van moord op zijn 30-jarige ex-vrouw. Het OM onderzoekt ook de mogelijkheid van zelfdoding, maar de officier zei dinsdag tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak daar geen aanwijzingen voor te hebben. De rechtbank in Den Haag besloot dat de man vast moet blijven.

De verdachte Paul V. belde op maandag 29 januari zelf met 112, waarna de hulpdiensten de vrouw in haar woning aan het Lepelaarsoord in Leiden vonden met een metalen hondenketting om haar hals. Ze overleed een dag later in het ziekenhuis aan de gevolgen van zuurstofgebrek.

Volgens V. en zijn advocaat heeft zijn ex zichzelf van het leven beroofd, maar uit onderzoek in haar familie- en werkkring is daar nog niets van gebleken. “Voor iedereen is het een onbegrijpelijk scenario”, zei de officier van justitie. Er is geen afscheidsbrief gevonden en bovendien had de vrouw die ochtend nog brood voor de schoolgaande kinderen klaargemaakt. “Een uiterst onwaarschijnlijk moment om uit het leven te stappen.” Ook had ze recent een jaarabonnement bij de sportschool afgesloten en een smartwatch aangeschaft om aan haar gezondheid te werken.

V. lag sinds april vorig jaar in scheiding met zijn ex. Op de dag van haar dood zou hij volgens het OM zijn spullen uit de woning halen en een nieuwe huurwoning betrekken. Daar keek de vrouw naar uit, zo zou blijken uit appjes die ze een dag eerder naar haar moeder stuurde. Ze was sinds de relatiebreuk gericht op de toekomst, zei de aanklaagster.

V. zou het zijn ex kwalijk hebben genomen dat hij ergens anders moest wonen. Uit appjes komt volgens de officier een beeld naar voren dat hij dominant en controlerend was. Buren zouden het slachtoffer hebben horen gillen en de vrouw had krasjes op handen en vingers en een gebroken nagel, wat het OM uitlegt als mogelijk afweerletsel.

V. wil niet meewerken aan een reconstructie en wil evenmin alle vragen beantwoorden. Dat bemoeilijkt het onderzoek, aldus het OM. “Als ik het antwoord niet zeker weet, beroep ik me op mijn zwijgrecht”, zei de verdachte er zelf over. “Anders ga ik dingen invullen.”

V.’s DNA is gevonden op onder meer de hondenketting. Volgens zijn advocaat komt dat door de levensreddende handelingen die V. zou hebben gepleegd. De raadsman verwijt het OM tunnelvisie. De zaak gaat op 5 augustus verder met opnieuw een inleidende zitting.