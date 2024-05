Het is weer rustig op de Nederlandse wegen. Rond 19.30 uur staat er net iets meer dan 40 kilometer file, meldt de ANWB. Twee uur eerder was dat nog meer dan 1100 kilometer. De avondspits van dinsdag was daarmee de drukste van dit jaar tot nu toe.

De drukte kwam volgens de ANWB deels door het slechte weer dat ook de rest van de avond nog over het land trekt. Het KNMI heeft voor acht provincies tot middernacht code geel afgegeven. Daarnaast is het op dinsdag meestal druk op de weg.