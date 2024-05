Weer conducteur bedreigd, verdachte aangehouden

De NS heeft dinsdag aangifte gedaan van bedreiging van een conductrice. Dat heeft een woordvoerder van de spoorvervoerder gemeld. Het incident gebeurde in de trein van Eindhoven naar Weert toen een man de bril van een conductrice van haar hoofd trok en op de grond gooide. Zij had hem vlak daarvoor om zijn vervoersbewijs gevraagd, en dat had hij niet. Desondanks reisde hij eersteklas. Agenten hebben de man rond 13.30 uur in Weert uit de trein gehaald en naar het cellencomplex in Roermond gebracht, liet een woordvoerder van de politie weten.

Reizigers sprongen de conductrice te hulp, toen de man haar lastig bleef vallen en bij Weert een dreigende houding aannam tegen medepassagiers. De man veroorzaakte al een tijd overlast in een stiltecoupé. Toen hij de conductrice zag komen, stond hij op en liep op haar af, vragend waar het toilet was. Zij wilde echter eerst zijn kaartje zien, waarop hij agressief werd. Zij moest een veilig heenkomen zoeken, maar de man bleef haar achtervolgen.

De man werd door een vrouw in de trein op zijn gedrag aangesproken, maar dat maakte hem alleen maar bozer. Uiteindelijk wist de conductrice met steun van enkele reizigers te voorkomen dat de man wegliep, zodat agenten hem konden arresteren.

Omdat de politie getuigen moest ondervragen, kon de trein niet verder rijden. Reizigers konden overstappen op een andere trein, die hen verder naar Roermond bracht.

Een woordvoerder van de NS heeft geen goed woord over voor dit zoveelste incident. “Je moet met de poten van onze collega’s afblijven.”