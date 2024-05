COA: duizenden opvangplekken komen er niet om plan spreidingswet

Doordat het komende kabinet de spreidingswet wil intrekken, zien steeds meer gemeenten af van plannen om opvangplekken voor asielzoekers te vinden. Dat zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Volgens de organisatie scheelt dat zo’n 2000 tot 2500 plekken.

Het COA meldt niet om welke gemeenten het gaat. Door het schrappen van de opvangplannen “dreigt dat er al op korte termijn aan honderden mensen geen opvang en begeleiding gegeven kan worden. Dit kan leiden tot een inhumane situatie en onverantwoorde druk op medewerkers.”

Het opvangorgaan zegt dat er voor 1 juli nog 8100 opvangplekken moeten worden gevonden, en het COA heeft “nog geen perspectief dat dit gaat lukken”.

De spreidingswet werd in januari aangenomen in de Eerste Kamer, met steun van de VVD. De wet regelt de verdeling van asielzoekers over gemeenten. Elke gemeente moet een bepaald aantal plekken zien te vinden. Als gemeenten dat niet doen, kan het Rijk een locatie aanwijzen.