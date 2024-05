Nog meer indirecte discriminatie door algoritmes DUO dan gedacht

Studenten met een migratieachtergrond zijn inderdaad indirect gediscrimineerd door de computersystemen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de organisatie die onder meer over de studiefinanciering gaat. En die discriminatie was waarschijnlijk nog groter dan gedacht. Dat komt naar voren uit een onderzoek in opdracht van de dienst.

De studenten werden twee keer zo vaak gezien als frauderisico als autochtone mede-studenten. Ze werden bovendien ruim zes keer zo vaak uitgekozen voor een huisbezoek. De onderzoekers van bureau Algorithm Audit spreken van een “duidelijke structurele trend in de vooringenomenheid”.