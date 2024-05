Pro-Palestijnse betogers universiteiten willen verder ‘escaleren’

Demonstrerende pro-Palestijnse studenten in diverse steden willen de druk op hun universiteitsbesturen opvoeren. Studenten die betrokken zijn bij de protesten en tentenkampjes die her en der zijn opgezet, kondigen in een verklaring een verdere “escalatie in alle noodzakelijke vormen” aan om hun eisen ingewilligd te krijgen.

Dat het protest lijkt te verharden, is ook het bestuur van de Radboud Universiteit in Nijmegen opgevallen. “De toonzetting lijkt scherper te worden en studenten en medewerkers melden zich om aan te geven dat ze de acties van de demonstranten als intimiderend ervaren”, laat een woordvoerster weten. Dinsdag stonden enkele demonstranten er met Palestijnse vlaggen op een dak en waren er kortstondige acties in gebouwen.

De universiteit is niet blij met de “onveilige situatie” die door het beklimmen van daken ontstaat en heeft vertegenwoordigers van de demonstranten daarop aangesproken. “We betreuren dat grenzen steeds meer worden overschreden”, reageert een woordvoerster. “Er is gelegenheid voor uiteenlopende vormen van dialoog en actie mits respectvol voor lijf, goed en geest van ieder ander op de campus”, voegt ze eraan toe.