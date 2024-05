Wilders wil voor de zomer beëdigd kabinet en debat

Voor het zomerreces moet een nieuwe regering aantreden, een regeringsverklaring afleggen en daarover in debat gaan met de Tweede Kamer, zegt PVV-leider Geert Wilders in het debat over de formatie. De kabinetsploeg gaat vervolgens aan de slag met de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord. “Dat kan een tijdje duren. Rond het begin van het nieuwe parlementaire jaar zal dat af moeten zijn.”

Wilders voorziet in augustus of september, misschien tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag, een debat over het zogeheten regeerprogramma.

Het zomerreces begint vrijdag 5 juli.