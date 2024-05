Yeşilgöz en Jetten spreken elkaar tegen over budget veiligheid

Bezuinigt de nieuwe coalitie op veiligheid? Daarover is verwarring ontstaan in het debat over het hoofdlijnenakkoord. Rob Jetten (D66) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) botsen met VVD-leider Dilan Yeşilgöz, die zegt dat er geld bij komt.

Jetten wijst op het cijfer “-0,7” in de doorrekeningen die het Centraal Planbureau (CPB) heeft gemaakt bij het akkoord. “Dat betekent 700 miljoen euro bezuinigen op veiligheid.”

Het cijfer slaat volgens het CPB op “besparingen” in de asielketen die de vier partijen hopen te bereiken door de komst van asielzoekers te beperken met 10 procent. Die daling is “met grote onzekerheid omgeven”, en kan gepaard gaan met juridische risico’s, schrijft het CPB erbij. Politie, justitie en veiligheidsdiensten moeten er jaarlijks 300 miljoen euro bij krijgen.

“Het is helemaal geen bezuiniging”, verweert Yeşilgöz zich: het bedrag van 700 miljoen euro slaat op de opbrengst van een strenger migratiebeleid. “Een heel cynisch antwoord”, vindt Jetten. “Die politieketen heeft daar niets aan, want de grip op migratie heeft u niet morgen geregeld.” Jetten vraagt Yeşilgöz om nog eens honderden miljoenen “bij te plussen” waar politiebonden om hebben gevraagd.

“Het valt niet te ontkennen dat u 700 miljoen moet bezuinigen wanneer u de doelen in de asielketen niet haalt”, voegt Timmermans toe. “Kunt u ons alvast inzicht geven waar u het vandaan wilt halen: de rechtbanken? De gevangenissen?”

Yeşilgöz vindt dat “nogal vergezocht” en zegt dat het aan het nieuwe kabinet is om die eventuele bezuiniging in te vullen.