OM eist werkstraf tegen ouders voor mishandeling kinderen

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Rotterdam 240 uur werkstraf geëist tegen het echtpaar Henk (61) en Gerritdina (59) J. uit Ouddorp. Ze zouden zes van hun acht kinderen jarenlang stelselmatig hebben mishandeld.

Beide verdachten zeggen dat er binnen het gezin wel eens klappen zijn gevallen, maar stellen dat de beschuldiging van de mishandelingen voortkomt uit “een complot” dat de kinderen tegen hen zouden hebben gesmeed. Henk J. was predikant bij de Hersteld Hervormde Kerk. Het landelijke kerkbestuur heeft hem vorig jaar geschorst als gevolg van de strafzaak tegen hem.

Zes van de acht kinderen hebben aangifte gedaan tegen hun ouders. Een van de zoons heeft verklaard dat hij er vrijwel dagelijks van langs kreeg. Anderen spreken van ernstige mishandeling met kleerhangers, een stofzuigerbuis en een koekenpan. Ook zouden kinderen met hun hoofd onder water zijn gehouden in een afwasteil.

“Er heerste altijd angst bij ons thuis”, aldus een van de dochters. De mishandelingen zouden hebben plaatsgevonden in Elspeet, Arnemuiden, Nieuwe-Tonge en Voorburg, de diverse woonplaatsen van het gezin, in de periode 1992-2021.

Vijf kinderen maakten in de rechtszaal gebruik van hun spreekrecht. Uit hun verklaringen sprak groot verdriet over hun jeugd, die werd getekend door angst, verwaarlozing en geweld. “Verschillenden van ons hebben onze jeugd ternauwernood overleefd”, aldus een van hen. De kinderen gaven aan dat onder meer relatief recente bedreigingen door hun vader hen tot het doen van aangifte heeft aangezet. Volgens hun advocaat is de door het OM opgestelde aanklacht tegen de verdachten beperkt; justitie heeft alleen de fysieke mishandeling opgevoerd, terwijl er ook sprake is geweest van ernstige geestelijke mishandeling.

In antwoord op vragen van de rechtbank gaven de beide verdachten aan dat de verklaringen van de kinderen “verzonnen” zijn. “Ik zit hier met een verscheurd hart”, zo reageerde moeder J. Haar man zei dat zijn leven door de zaak is “geruïneerd”.

Volgens de officier van justitie vormen de verklaringen van de kinderen genoeg bewijs voor de beschuldigingen, in combinatie met belastende uitlatingen van de ouders in afgeluisterde telefoongesprekken. Ook heeft Henk J. over zijn vrouw in een verhoor verklaard dat zij “de handen wel los had zitten”. De aanklager vond een celstraf voor het paar niet op zijn plaats, omdat beide ouders geen strafblad hebben.