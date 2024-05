Ook donderdagavond geen treinen op traject langs Lage Zwaluwe

De kapotte bovenleiding bij Lage Zwaluwe is nog niet hersteld. Daardoor rijden er ook donderdagavond nog geen treinen tussen Dordrecht en Breda en Dordrecht en Roosendaal. De NS hoopt rond 21.30 uur het treinverkeer te kunnen hervatten.

Door de breuk is sinds donderdagochtend geen treinverkeer op de trajecten mogelijk. Goederentreinen die absoluut niet kunnen wachten worden omgeleid, onder meer via Utrecht. Door die omleidingen vallen reizigerstreinen uit op andere trajecten, zoals tussen Utrecht en Eindhoven.

Het plan was om bussen in te zetten voor reizigers vanaf Dordrecht, maar dat is niet mogelijk door capaciteitsproblemen bij de busmaatschappij, meldde een woordvoerder van de NS eerder. De enige optie is daardoor omreizen via Rotterdam en Breda.