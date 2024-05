Rechter spreekt UvA-demonstrant vrij na eis van drie maanden cel

De 25-jarige Manu-Narayan A. uit Amsterdam is donderdagavond vrijgesproken van het gooien van stenen naar de politie tijdens de studentenprotesten. Het OM had een gevangenisstraf van drie maanden tegen hem geëist voor openlijk geweld. Volgens de politierechter zijn er twijfels over het signalement van de stenengooier. Ze sprak A. daarom vrij. Op de tribune klonk na de uitspraak applaus en gejoel.

A. ontkende dat hij op 8 mei tijdens de pro-Palestinademonstratie vanaf de barricades bij de gebouwen van de Universiteit van Amsterdam aan de Oudezijds Voorburgwal agenten heeft bekogeld. Volgens de officier van justitie hebben twee agenten hem stenen zien gooien naar de ME’ers en hun shovel. Ze noemde dit laakbaar en strafbaar gedrag. A. zat ruim twee weken vast.

“Het OM beschuldigt me van het gooien van stenen en ballonnen met vloeistof vanaf de barricade. Ik wil heel duidelijk maken dat ik nooit op een barricade ben gaan staan bij een politieke demonstratie”, zei de in Nieuw-Zeeland geboren student tegen de rechter. “Ik gooide geen objecten naar de politie.” Hij was de zevende en laatste verdachte van de studentenprotesten tijdens een snelrechtzitting bij de rechtbank in Amsterdam.

Zijn advocaat zei dat A. de intentie had deel te nemen aan een vreedzame demonstratie. Zij pleitte met succes voor vrijspraak bij gebrek aan bewijs. Ze voerde onder meer aan dat het signalement van de stenengooier niet voldoet aan de uiterlijke kenmerken van haar cliënt. Volgens haar zijn er evenmin beelden van A. op een van de drie barricades en was de student niet in de buurt van de shovel. Hij bevond zich op het Binnengasthuisterrein, zei ze.

De volgende zitting over de ongeregeldheden tijdens de pro-Palestinademonstraties in Amsterdam is woensdag 29 mei, met drie verdachten.