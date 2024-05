Vooral het buitenland verdient aan Nederlandse cocaïnehandel

De opbrengsten uit de Nederlandse handel in cocaïne stromen voor het leeuwendeel door naar het buitenland. Die inschatting doet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de meest recente beschikbare cijfers. Volgens het statistiekbureau leverde de handel in cocaïne bovendien verreweg de hoogste opbrengsten op in vergelijking met andere drugs.

Zo was de Nederlandse handel in cocaïne in 2021 goed voor 10,7 miljard euro aan omzet. Bijna 90 procent daarvan stroomde door naar opdrachtgevers die volgens het CBS in het buitenland verbleven.

Het statistiekbureau heeft ook een schatting gemaakt over de opbrengsten van de handel in synthetische drugs. Daarmee werd in totaal 3,2 miljard euro verdiend, maar ook daarvan verdween een groot deel naar het buitenland: 1 miljard euro bleef binnen de landsgrenzen. De handel in cannabis zorgde voor een omzet van 1,6 miljard euro. Daarbij keek het CBS niet enkel naar de illegale handel, maar ook naar de gedoogde handel.

Verder heeft het CBS onderzocht hoeveel werd verdiend aan prostitutie en illegale tabakshandel. De totale opbrengsten daarvan kwamen in 2021 neer op ongeveer 800 miljoen euro. Dat geld bleef volgens het CBS volledig in Nederland hangen. Voor prostitutie is ook de omzet meegenomen die op een legale wijze werd geboekt.

Drugshandel, prostitutie en illegale handel in tabak droegen in 2021 gezamenlijk 4,5 miljard euro bij aan de Nederlandse economie. Dat kwam neer op zo’n 0,5 procent van het bruto binnenlands product dat jaar.