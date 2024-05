De top van de NAVO wordt volgend jaar van 24 tot en met 26 juni in Den Haag gehouden. De leiders van de 32 lidstaten van het Atlantische bondgenootschap komen bijeen in het World Forum, maakte demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) vrijdag bekend.

Dit jaar is de top begin juli in Washington. Mogelijk is dan ook al de beslissing gevallen dat Mark Rutte de nieuwe secretaris-generaal van de 75-jarige NAVO wordt.

De organisatie in Den Haag kost zeker 95 miljoen euro.