Soort bacterie water Achterhoek bekend, later zaterdag testuitslag

De drinkwatervervuiling in delen van de Achterhoek betreft enterococcen (poepbacteriën), laat een woordvoerder van waterbedrijf Vitens zaterdag weten. Het is nog steeds onduidelijk wat de oorzaak van de vervuiling is. Later op zaterdag wordt duidelijk of het probleem is verholpen en of het advies om drinkwater te koken opgeheven kan worden.

Sinds dinsdag krijgen inwoners in onder meer Aalten, Dinxperlo, Terborg, Ulft en Varsseveld het kookadvies in verband met de bacterie in het water. Later op zaterdag krijgt Vitens nieuwe testresultaten binnen op basis waarvan besloten wordt het kookadvies op te heffen of juist te verlengen. De verwachting is dat de resultaten aan het einde van de middag beschikbaar zijn.

De zegsman bevestigt berichtgeving door de Gelderlander dat de Inspectie Leefomgeving en Milieu (ILT) opheldering heeft gevraagd over de kwestie. Bij grootschalige vervuilingen vraagt de instantie aan het betreffende drinkwaterbedrijf een evaluatie en dat is in dit geval ook gebeurd. “De ILT kijkt met ons mee hoe om te gaan met dit soort incidenten. Dat is een standaardprocedure”, aldus de woordvoerder.

Hoe de bacterie in het water is gekomen, is nog onduidelijk. Daarnaar wordt onderzoek gedaan.