Yeşilgöz wilde persoonlijk geen samenwerking met PVV, NSC, BBB

VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz vindt dat de onderhandelingen voor een nieuw kabinet met PVV, NSC en BBB “echt zwaar” waren. “Maar het is gelukt. Niet omdat ik deze samenwerking persoonlijk graag wilde, dat is niet aan de orde”, zei ze tijdens haar toespraak op de Algemene Ledenvergadering van de liberalen in Nieuwegein.

“De afgelopen maanden hebben we gevochten voor het belang van de VVD en voor het belang van Nederland, “zonder onze liberale waarden te verkwanselen”. In het vorige week gepresenteerde hoofdlijnenakkoord van de vier partijen zijn “de liberalen verankerd”.

De partijleider benadrukte dat de VVD een brede volkspartij is die verschillen overbrugt. “Met wie wij samenwerken zal nooit bepalen wie wij zijn. Dat doen we zelf. Dat is zo en dat blijft zo. En dat geldt ook de komende jaren. We zullen het aankomende kabinet aan onze basisprincipes blijven houden.”