Zondag trekken opnieuw fikse onweersbuien over het land

Na een enigszins droge onderbreking op zaterdag, moeten we zondag opnieuw rekening houden met fikse buien. Volgens Weeronline staan stevige regen- en onweersbuien op het programma. De dag begint droog, met temperaturen tot wel 23 graden, maar het weerbeeld kan vanaf de middag flink omslaan.

Vanuit het zuidwesten trekt bewolking over het land, die in korte tijd plaatselijk tussen de 20 en 30 millimeter neerslag kan opleveren. Dat weer houdt, in combinatie met hagel en windstoten tot 80 kilometer per uur, tot in de avonduren aan. Vanuit het zuidwesten beginnen de eerste opklaringen, gevolgd door het oosten en noordoosten tegen het einde van de avond.

De dagen na het weekeinde blijven wisselvallig. De uitschieter qua regenval is naar alle waarschijnlijkheid op woensdag, voorspelt Weeronline. Dan passeert er, minder fel dan dit weekeinde, opnieuw een regenzone.

Met de hoeveelheden neerslag tot nu toe, bestaat de kans dat de lente van dit jaar de boeken ingaat als de op een na natste lente ooit. De extreem natte meimaand, waarbij er gemiddeld over het land 90 millimeter viel, kan mogelijk nog uitlopen tot een gemiddelde maandsom van 110 millimeter. Sinds de metingen in 1906 begonnen, gaat 1983 met 122 millimeter nog altijd aan kop.